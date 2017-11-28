En çok okuyan il Ankara

Türkiye’nin en büyük online kitap platformu İdefix geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 6 aylık okuma haritasını çıkardı. İdefix'in şehre satılan kitap adedi, toplam satılan kitap sayısı, şehir nüfusu ve toplam nüfusu baz alarak yaptığı ''Türkiye Ne Okuyor?'' adlı araştırmaya göre en çok kitap okunan iller sırasıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir. İzmir'in hemen arkasından ise Tunceli ve Muğla geliyor.

Yapılan araştırmaya göre okurlar en çok roman ve çocuk öykülerini tercih ediyor. En çok okunan yazar ise Stefan Zweig. İkinci sırada Zülfü Livaneli, üçüncü sırada ise Hayvanlardan Tanrılara Sapiens ve Homo Deus kitaplarıyla hızlı bir çıkış yakalayan Yuval Noah Harari yer alıyor. Listede ayrıca Yaşar Kemal, George Orwell, Jules Verne gibi oldukça ünlü ve önemli yazarlar da üst sıralarda yer alıyor.

Araştırmaya göre en çok tercih edilen yayınevleri ise İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları ve Can Yayınları.