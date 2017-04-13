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    13-04-2017

						
Genç Kırmızı Ödülü başvuruları bekliyor

						

							
							

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Kırmızı Ödülleri bu yıl gençlere de kapılarını açıyor. Doğan Kitap sponsorluğunda düzenlenen Genç Kırmızı yarışması üniversitelerin iletişim fakültelerindeki reklamcılık bölümleri ile güzel sanatlar – görsel iletişim tasarımı fakültelerinin grafik bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açık. Katılımcılardan Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra adlı romanı için bir kapak tasarımı yapmaları isteniyor.
 
 
 
Birinci seçilen tasarım 5.000 TL ile ödüllendirilmenin yanı sıra Kinyas ve Kayra adlı romanın sınırlı sayıda basılacak özel bir baskısında da kullanılacak. Yarışmada ikinci olan tasarım için 3.000TL, üçüncü olan tasarım içinse 1.000 TL ödül öngörülüyor. Yalnızca bireysel değil, ekip olarak da katılmanın mümkün olduğu yarışma için son başvuru tarihi ise 17 Nisan 2017.
 
(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)
						

						

						
						
												

							
							

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