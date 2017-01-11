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    11-01-2017

						
Hababam Sınıfı yeniden...

						

							
							

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Kel Mahmut, İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana, Tulum Hayri, Kalem Şakir, Domdom Ali, Hayta İsmail, Badi Ekrem ve diğerleri… Hababam Sınıfı'nın o efsanevi kadrosunu kim unutabilir? Hababam Sınıfı şimdilerde anılarımızdan yeniden yeşeriyor. Kısa bir süre önce Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesine dahil olan Çınar Yayınları, Rıfat Ilgaz’ın eserlerini yeni kapak tasarımları ve yeni edisyonlarla yeniden yayımlamaya başladı.
 
Geçen aylarda, Bacaksız serisi ve Halime Kaptan’ı çıkaran Çınar Yayınları, Hababam Sınıfı serisinin beş kitabını birden yayımladı. Hababam Sınıfı tefrika edildiğinde Turhan Selçuk’un efsanevi çizgileri Rıfat Ilgaz’ın eserine eşlik ediyordu. Füsun Turcan Elmasoğlu’nun hazırladığı yeni tasarımlarda da Selçuk’un çizgilerinden vazgeçilmedi. Ilgaz’ın eserlerinin yayın danışmanlığını ise yazarın oğlu Aydın Ilgaz yapıyor.
 
   
 
  
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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