Kel Mahmut, İnek Şaban, Güdük Necmi, Hafize Ana, Tulum Hayri, Kalem Şakir, Domdom Ali, Hayta İsmail, Badi Ekrem ve diğerleri… Hababam Sınıfı'nın o efsanevi kadrosunu kim unutabilir? Hababam Sınıfı şimdilerde anılarımızdan yeniden yeşeriyor. Kısa bir süre önce Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesine dahil olan Çınar Yayınları, Rıfat Ilgaz’ın eserlerini yeni kapak tasarımları ve yeni edisyonlarla yeniden yayımlamaya başladı.

Geçen aylarda, Bacaksız serisi ve Halime Kaptan’ı çıkaran Çınar Yayınları, Hababam Sınıfı serisinin beş kitabını birden yayımladı. Hababam Sınıfı tefrika edildiğinde Turhan Selçuk’un efsanevi çizgileri Rıfat Ilgaz’ın eserine eşlik ediyordu. Füsun Turcan Elmasoğlu’nun hazırladığı yeni tasarımlarda da Selçuk’un çizgilerinden vazgeçilmedi. Ilgaz’ın eserlerinin yayın danışmanlığını ise yazarın oğlu Aydın Ilgaz yapıyor.