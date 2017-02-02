Hürriyet Kitap Sanat geliyor

Son 15 yıldır edebiyat sahnesinde varlığını sürdüren ve bağlı bulunduğu Radikal gazetesinin kapanmasıyla Hürriyet'le birlikte yayın hayatına devam eden Radikal Kitap bundan böyle Hürriyet Kitap & Sanat adıyla raflarda yerini alacak.

Radikal Kitap 3 Şubat itibariyle Hürriyet Kitap & Sanat adıyla devam edecek. Hürriyet Kitap & Sanat, Hürriyet gazetesi ile beraber tüm Türkiye'de dağıtılacak. Sanat sayfaları Serhan Bali, Sevin Okyay, Cem Erciyes, Ayşegül Sönmez, Murat Özer gibi isimlerin kaleminden çıkacak ve caz, klasik müzik, plastik sanatlar, mimari, sinema ve tiyatro yazılarına yer verecek.

Ekin kitap içeriği ise Radikal Kitap okurlarının yakından tanıdığı kalemlerle yoluna devam edecek. Doğan Hızlan, Selim İleri, Semih Gümüş, Ömer Türkeş, Ömer Erdem , Kemal Varol, Yücel Kayıran, Efnan Atmaca, Elif Türkölmez yazılarıyla bu kez Hürriyet Kitap & Sanat’ta olacak. Ayrıca konuk yazarların yazıları da okurla buluşmayı sürdürecek.