İki yeni Artemis Fowl kitabı yolda!

Hayranlarına müjde, Artemis Fowl evreni geri dönüyor! Maceranın göbeğinde, bu kez Artemis'in ikiz kardeşleri Beckett ve Myles yer alacak.



Fantazya ve bilimkurguyu kendine has bir şekilde harmanlayan Artemis Fowl serisi, 2001’den bu yana 25 milyondan fazla kitap satışına ulaşarak, Açlık Oyunları ve Buz ve Ateşin Şarkısı gibi serilerle popülerlik konusunda aşık atacak seviyeye ulaşmıştı.



12 yaşındaki milyoner suç dehası Artemis Fowl karakteri, İrlandalı yazar Eoin Colfer tarafından yaratılmıştı. 2020 yılnda yayımlanması beklenen iki yeni Artemis Fowl kitabında, Colfer, Fowl’un ikiz kardeşleri Myles ve Beckett’i maceraların ortasına yerleştiriyor. Bu iki karakter, ilk olarak serinin beşinci kitabında ortaya çıkmışlardı. İkizlerden Beckett, yaratıcı ve iyi huylu bir karaktere sahipken, Myles muazzam planlar kurabilen, ancak bir nebze arızalı bir mizaca sahip. Beckett'in sarı bukleleri var, Myles'ın ise Artemis Fowl gibi kara saçları...





Serinin yaratıcısı Eoin Colfer bu iki yeni kitap hakkında hayli heyecanlı gözüküyor: “Yeni nesil okurların Myles ve Beckett’in büyülü dünyası içinde kaybolup gitmesi için sabırsızlanıyorum. Gelecek parlak, gelecek Fowl’la dolu” diyen Colfer’dan beklentiler büyük. Artemis Fowl serisinin Kenneth Branagh tarafından yönetilecek beyazperde uyarlaması da 2019’da salonlara konuk olacak.

Kaynak: Bustle