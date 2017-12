John Green'in yeni romanı sinemaya uyarlanıyor

Kaleme aldığı romanlarla özellikle genç okurlar arasında geniş bir popülariteye sahip olan John Green'in yeni romanı Turtles All the Way Down sinemaya uyarlanıyor.

Yazarın Aynı Yıldızın Altında romanı da 2014 yılında sinemaya uyarlanmış ve dünya çapında üç yüz milyon doları aşkın gişe hasılatı elde etmişti. Bu durum yapımcıların John Green'e olan ilgisini de bir hayli artırmış oldu elbette! Ünlü yapım şirketi 20th Century Fox, Green'in yeni romanı Turtles All the Way Down'ın geçtiğimiz ekim ayında yayımlanmasının hemen ardından sinema uyarlaması için kolları sıvadı ve yazar ile yapımcı geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı.

John Green, söz konusu anlaşmayı kişisel YouTube kanalı üzerinden okurlarına duyurdu. Turtles All the Way Down, 16 yaşındaki Aza Holmes'ün hikayesini anlatıyor bizlere. Ruhsal bir rahatsızlıkla mücadele eden Aza, bir yandan da bir milyarderin ortadan kayboluşunu araştırıyor.

Kaynak: Variety