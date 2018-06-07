Kadıköy Sahaf Günleri bu cumartesi başlıyor!

Kadıköy 1. Sahaf Günleri 9 Haziran günü 14.00’da Kadıköy'deki "Sanatçılar Sokağı"nda kapılarını açıyor.



Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliği ile gerçekleşen Kadıköy Sahaf Günleri 17 Haziran’a kadar Kadıköy Bahariye’de, "Sanatçılar Sokağı" olarak da bilinen Ali Suavi Sokak’ta ziyaret edilebilecek.



İstanbul’un farklı semtlerinden 42 sahafın katılacağı Kadıköy Sahaf Günleri 9 gün boyunca 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak. Sahaf günlerinde nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmua; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak.

Söyleşi ve sergiler



Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak. ‘Osmanlı’dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve “Exlibris”ler’; ‘Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları’; ‘Ali Suavi ve Jön Türkler’ adlı 3 sergi etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.



Kadıköy Sahaf Günleri’nin söyleşi programı şöyle:



9 Haziran 2018 Cumartesi





12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi Kaktüs Çocuk- Çağla Gülses

15.00 Küçük Prens'in Dil Serüveni - Küçük Prens Müze Girişimi

18.00 Gerisi Hikâye Korku Konuşmaları. Halk Anlatısından Edebiyata Korkunun Serüveni: Anonimlerden Poe, Shelley, King ve Lovecraft’a - Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy,- Galip Dursun



10 Haziran 2018 Pazar





18.00 Cönkler, Yazmalar, Hikâyeler - E. Nedret İşli, Sabri Koz



11 Haziran 2018 Pazartesi





18.00 İnsanların ve Cinlerin Ustası Mehmed Siyah Kalem - Olgay Söyler

19.00 Muzip Masal Cini ile Masallara Yolculuk - Ersin Şen



12 Haziran 2018 Salı





18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdeki macerası -Talat Öncü,Osman Tan Erkır



13 Haziran 2018 Çarşamba





18.00 Nâzım’dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer



14 Haziran 2018 Perşembe





12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi – Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses



15 Haziran 2018 Cuma





18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü



16 Haziran 2018 Cumartesi





18.00 İki “Uzak” Yakın Yazar: James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay



17 Haziran 2018 Pazar



