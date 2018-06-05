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    05-06-2018

						
Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni bir proje: Imprint

						

							
							

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Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yeni dizisi “Imprint” ile Türkçe edebiyatın çağdaş klasiklerini Türkiye’de yaşayan yabancı okurlarla buluşturuyor. Koç Üniversitesi Yayınları ve Imprint Press işbirliğiyle yürütülen projeyle, Türkçe edebiyatın saygın isimlerinin sevilen eserleri özenli İngilizce çevirileriyle okurların beğenisine sunuluyor.
 
Dizinin yayımlanan ilk iki kitabı, İhsan Oktay Anar’ın The Book of Devices’ı ile Ahmet Güntan’ın The Tribe of the Esraris.’i olacak. Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan İhsan Oktay Anar, Türkçede Kitab-ül Hiyel adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanan The Book of Devices isimli romanında, üç kurmaca Osmanlı mucidinin yer yer komik, yer yer trajik hikayelerini anlatıyor.
 
 

Ahmet Güntan’ın Esrariler. adlı kitabının İngilizce çevirisi olan The Tribe of the Esraris. ise, Güntan’ın Türkiye ve dünyayla ilgili pek çok konudaki düşünce, soru ve tepkilerini içeren bir dizi şiirsel fragmandan oluşuyor. 

 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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