Moonlight'ın yönetmeninden yeni bir uyarlama

Genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatan Moonlight'ın yönetmeni Barry Jenkins yeni bir edebiyat uyarlaması için kolları sıvadı.

Kariyerini Oscar Ödülü ile taçlandıran Jenkins'in bu yılın Pulitzer Ödülü'nü kazanan The Underground Railroad 'u televizyona uyarladığı biliniyordu. Ünlü yönetmenin cephesinden bir edebiyat uyarlaması haberi daha geldi: Jenkins ünlü yazar James Baldwin'in If Beale Street Could Talk romanını sinemaya uyarlıyor.

(Barry Jenkins)

Fakat görünen o ki bu proje yönetmen için sandığımız kadar yeni değil. Barry Jenkins bu proje üzerinde çalışmaya 2013 yılında, Moonlight filminin senaryosu üzerinde çalışırken başlamış. Moonlight'ın kazandığı başarının hemen ardından, ünlü yönetmen senaryo aşamasında kalan projesini tamamlamak için harekete geçmiş.

James Baldwin'in 1974 tarihli söz konusu romanı Tish ve Fonny adlı iki karakterin aşkını anlatıyor. Fonny'nin haksız yere tecavüzle suçlanmasıyla olaylar gelişiyor ve sevgilisi Tish'in hamile olduğunu öğrenen Fonny'nin bebeğin doğumundan önce hapisten çıkmak için gösterdiği çabaya ortak ediyor okurlarını.

(James Baldwin)

Barry Jenkins ise romanla olan yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor: "Tish ve Fonny'nin aşkını perdeye aktarmak uzun süredir uhdemde kalan bir hayaldi. Şimdi Baldwin Estate ile beraber çalışarak hayalimi gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım."

Çekimlerine Ekim ayında başlanması planlanan filmin kadrosu ve vizyon tarihi ise henüz belirsiz.

Kaynak: Variety