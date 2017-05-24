Nebula Ödülleri sahiplerini buldu

Fantastik kurgu ve bilimkurgu türünde eserlere verilen en önemli ödüllerden biri olan Nebula Ödülleri yeni sahiplerini buldu.
Kategoriler arasında En İyi Roman, En İyi Novella, En İyi "Noveletta" ve En İyi Öykü dallarında verilen ödüllerin bu yılki kazananları ise şöyle:
En İyi Roman
All The Birds in the Sky - Charlie Jane Anders
En İyi Novella
Every Heart a Doorway - Seanan McGuire
En İyi Novellette*
The Long Fall Up - William Ledbetter
En İyi Öykü
Seasons of Glass and Iron - Amal El-Mohtar
*Novellette: Uzunluk bakımından novelladan kısa, öyküden uzun olan ve "uzun öykü" olarak tanımlanabilecek tür.
Kaynak: The SFWA
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