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    24-05-2017

						
Nebula Ödülleri sahiplerini buldu

						

							
							

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Fantastik kurgu ve bilimkurgu türünde eserlere verilen en önemli ödüllerden biri olan Nebula Ödülleri yeni sahiplerini buldu.
 
 
 
Kategoriler arasında En İyi Roman, En İyi Novella, En İyi "Noveletta" ve En İyi Öykü dallarında verilen ödüllerin bu yılki kazananları ise şöyle:
 
En İyi Roman 
 
All The Birds in the Sky -  Charlie Jane Anders
 
En İyi Novella 
 
Every Heart a Doorway -  Seanan McGuire
 
En İyi Novellette*
 
The Long Fall Up - William Ledbetter
 
En İyi Öykü
 
Seasons of Glass and Iron -  Amal El-Mohtar
 
 
 
 
 
 
*Novellette: Uzunluk bakımından novelladan kısa, öyküden uzun olan ve "uzun öykü" olarak tanımlanabilecek tür.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The SFWA
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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