Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin sergisi Ankara'da

Aziz Nesin'i edebiyatı, mizahı, hayat görüşü, politik duruşu ve geleceğe bıraktıkları açısından daha yakından tanımak ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin" sergisi bu kez Ankara'da!

Nesin Vakfı tarafından organize edilen serginin birincil amacı, günümüz Türkiye'sinde Aziz Nesin'i kendisine yüklenen değil; oluşturduğu ve yaşattığı değerlerle tanımak ve tanıtmak. "Ömrüne Sığmayan Adam" sergisi, Aziz Nesin'i anlatmanın yanı sıra; onun tanıklık ettiği tarihi sözlü, görsel ve yazılı belgelerle izleyiciye aktarmayı ve çeşitli tartışma platformları açmayı hedefliyor. Sergide Fatih Pınar ve Burcu Kolbay tarafından hazırlanan, Nesin Vakfı öğrencileri ve çalışanlarıyla yapılan video-röportajları temel alan "Aziz Nesin Yaşıyor" belgeseli ile Nesin Vakfı fotoğrafları da yer alıyor.

Sergi 30 Eylül-8 Kasım tarihleri arasında, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilir.









