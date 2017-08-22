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    22-08-2017

						
Oscar Wilde barı açılıyor

						

							
							

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New York sadece Amerika'daki yayıncılık endüstrisinin merkezi olmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi boyunca birçok yazara ve şaire de ev sahipliği yapmış. Şehir şimdilerde Oscar Wilde hayranlarının özellikle ilgisini çekecek gibi görünüyor, zira New York'ta artık bir Oscar Wilde barı var!
 
 
 
Yakın zamanda açılan NoMad adlı barın içinde tümüyle Oscar Wilde'a adanmış bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde içeceklerin yanı sıra büyük şömineler, mermer heykeller, 1890'lı yıllardan kalma bir piyano ve oldukça enteresan antika parçalar bulunuyor. Barda aynı zamanda bir Oscar Wilde heykeli de var. Sıradan bir şeyler içmek istemeyenler içinse "50 Shades of Dorian Gray" ya da  "Oscar Wilde’s Potent Elixir" içmek veya "Wilde Burger" yemek mümkün.
 
 
Barın İrlanda kökenli sahipleri Oscar Wilde okuyarak büyüdüklerini söylüyor ve ekliyorlar: "Barın Oscar Wilde'ın mirasını kutlamasını ve herkesi kapsayacak bir yer olmasını istiyoruz."
 
 
Bar her sabah 11:00'de açılıyor ve gece 02:00'de kapanıyor.
 
 
 
 
Kaynak: Condé Nast Traveler
						

						

						
						
												

							
							

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Oscar Wilde barı açılıyor

					

				

				
				

					
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