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    13-04-2017

						
Sylvia Plath'in mektupları şiddeti anlatıyor

						

							
							

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Ünlü şair Sylvia Plath'in İngiltere'de yaşadığı sırada Amerika'daki terapisti Dr. Ruth Barnhouse'a yazdığı mektuplarda kendisi gibi ünlü bir şair olan eşi Ted Hughes'tan şiddet gördüğünden bahsettiği ortaya çıktı. 18 Şubat 1960'ta başlayan ve Sylvia Plath'in ölümünden bir önceki haftaya dek süren yazışmalarda Plath hamileliği sırasında eşinin kendisini dövdüğünü ve bu hadiseden bir hafta sonra da çocuğunu düşürdüğünü anlatıyor. 22 Eylül 1962 tarihli bu mektuptan 1 ay sonra Sylvia Plath ve Ted Hughes birlikteliklerini sonlandırmışlardı. Plath mektuplarında ayrıca psikolojik şiddet gördüğünden ve Ted Hughes'un kendisine açık bir şekilde ölmesini istediğini söylediğinden de bahsediyor.
 
 
 
Sylvia Plath'in kocasının kendisini arkadaşı Assia Wevill ile aldattığını öğrenmesinin ardından kaleme aldığı bu 9 mektup şairin ölümünden 7 yıl sonra şairin biyografisi üzerinde çalışan feminist yazar Harriet Rosenstein tarafından derlenmişti. Sylvia Plath'e ilişkin medikal kayıtları da içeren derleme 875.000 dolardan satışa çıkarılmasıyla yeniden gün yüzüne çıkmış oldu.
 
Sylvia Plath'in sık sık mektup yazdığı ve 11 yaşından itibaren ayrıntılı günlükler tuttuğu biliniyor. Ancak Ted Hughes karısının ölümünden sonra günlüklerin kayıp olduğunu söylemiş ve özellikle ortaya çıkan bu mektupları da kapsayan zaman aralığına ilişkin günlüğü Sylvia Plath'le ortak çocukları olan Frieda ve Nicholas'ı korumak için imha ettiğini belirtmişti. Mektupların gün yüzüne çıkması üzerine Ted Hughes'un ikinci eşi Carol Hughes ortaya atılan bu iddiaların absürt olduğu ve Ted Hughes'u yakından tanıyanları şaşkına çevirdiği açıklamasında bulundu.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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