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    27-11-2017

						
TBD bilimkurgu öykü yarışması sonuçlandı

						

							
							

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Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gelenekselleşen ve bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen bilimkurgu öykü yarışması sonuçlandı.  18 yıldır aralıksız düzenlenen “TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması” bu yıl belirli bir temayla sınırlandırılmamış ve katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilimkurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşımasını hedeflemişti.
 
 
Bu yıl 228 öykünün katıldığı yarışmada 12 öykü ön elemeyi geçerek finale kalmayı başardı. Finale kalan öyküler  Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Cem Kılıçarslan, Kadir Yiğit Us, Koray Özer, Murat Başekim, Özgür Tacer, Seda Uyanık, Sedef Özkan ve Ümit Dağcı’dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sonuçlar ilan edildi.
 
Funda Özlem Şeran "Kapat-Aç" adlı öyküsüyle birinciliğe değer bulunurken Nur İpek Önder Mert, "İki Kızıl Yabani At" adlı öyküsüyle ikinciliği elde etti. Üçüncülük ödülü ise "Çok Satan (Kutsal) Kitaplar" adlı öyküsüyle Özgür Hünel'in oldu. Yarışmada mansiyon ödülü ise "Zaman Silsilesi" adlı öyküsüyle Faruk Ayvazoğlu'na gitti.
 
Gerekçeler de şu şekilde açıklanmış:
 
  • Funda Özlem Şeran, "Kapat-Aç" adlı öyküsüyle birinciliğe değer bulundu. "Kapat-Aç," cyberpunk türünün hakkını sonuna kadar veren, zekice kurgulanmış bir öykü olarak karşımıza geliyor. İnsan bilincinin bir veri setine indirgendiği, bedenin ise basit bir taşıyıcıdan ibaret olduğu bir kurgusal zamanda geçen öykü, toplumsal tabakalar arasındaki eşitsizliğin gelişen bilgi teknolojileriyle nasıl derinleştiğini ele alıyor. Yazar, bilişimin en güncel unsurlarını yadırgatıcı bir gelecek tasarımıyla bütünleştiren ustalıklı bir öykü armağan ediyor bizlere.
 
  • Nur İpek Önder Mert, "İki kızıl Yabani At" adlı öyküsüyle ikinciliği elde etti. Teknolojik ilerlemelerin kuşak çatışmasını derinleştirdiği bir gelecekte geçen hikâye, insanlığın henüz anlamını yitirmediği eski günlerin özlemini çeken bir büyükannenin gözünden aktarılıyor. Türk ailesi motiflerinin incelikle hicvedildiği; akıcı diyalogları ve hayatın içinden çekilmiş karakterleriyle keyifli bir okuma vadeden öykü, gelenekçilik ve modernliğin gelişen teknolojiyle içerdiği yeni anlamları sorguluyor.
 
  • Özgür Hünel’in "Çok Satan (Kutsal) Kitaplar" üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Öykü, kurgulanmış inanç sistemleriyle uzak galaksilerdeki gezegenlerin az gelişmiş halkları üzerinde egemenlik kuran dünyalıları konu ediyor. İnanç ve tahakküm arasındaki ilintiyi cesur bir biçimde yorumlayan öykü, sarsıcı finaliyle dikkat çekiyor.
 
  • Faruk Ayvazoğlu’nun "Zaman Silsilesi" adlı öyküsüne ise mansiyon ödülü verildi. Zaman Silsilesi, yakın tarihimize temas eden, kendiyle çelişmeyip tutarlı bir anlatı kurabilmiş yetkin bir zaman yolculuğu öyküsü.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: TBD
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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