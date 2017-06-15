Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi David Grossman oldu

2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü'nün bu yılki sahibi A Horse Walks Into a Bar adlı romanıyla İsrailli yazar David Grossman oldu.Grossman, bir stand-up komedyeninin çöküntüsünü anlatan romanıyla 50.000 sterlin değerindeki ödülün de sahibi oldu.
Küçük bir İsrail kasabasında geçen roman merkezine komedyen Dovaleh Greenstein'i alıyor. Sahnede kaba ve agresif şakalarla seyircisini iğneleyen Greenstein'in performansı önceden verdiği uğursuz ve ürkütücü bir kararın onu yakalamasıyla parçalanmaya başlıyor.
A Horse Walk Into a Bar yakın gelecekte Aylin Ülçer'in çevirisiyle Siren Yayınları tarafından yayınlanacak.
Kaynak: The Guardian
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