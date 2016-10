Vedat Türkali Şişli'de anılacak

Sex and The City dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın artık yeni bir mesleği var: Editörlük. 1917 yılında Virginia Woolf ve eşi Leonard Woolf tarafından kurulan Hogarth adlı yayınevi Sarah Jessica Parker'la her yıl dört seçmesi ve basıma hazırlaması konusunda anlaşmaya vardı.