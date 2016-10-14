Vedat Türkali Şişli'de anılacak

Ağustos ayında hayatını yitiren usta edebiyatçı Vedat Türkali bu akşam Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek bir törenle anılacak. Saat 19:00'da başlayacak olan törene Vedat Türkali'nin çocukları Deniz Türkali ve Barış Pirhasan'ın yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mert Fırat, Banu Güven, Türkan Elçi, Rakel Dink, Onur Akın, Meltem Cumbul, Ertem Göreç, Sabahat Altıparmakoğlu, Özgür Oto, Gülten Kaya, Nazım Alpman, Orhan Alkaya, Mustafa Kemal Erdemol, Nevzat Karakış, Fikret Başkaya, Firat Ceweri, Lal Laleş, Metin Kaplı, Akın Birdal, Burhan Sönmez ve Boğaziçi Caz Korosu da katılacak.
Vedat Türkali 29 Ağustos'ta hayatını kaybetmiş ve 1 Eylül günü ailesinin ve sevenlerinin katıldığı bir cenaze töreniyle uğurlanmıştı.
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