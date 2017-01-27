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    27-01-2017

						
Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

						

							
							

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New York'ta bulunan National Museum of Mathematics'in ardından Amerika Birleşik Devletleri bu kez de bir dilbilim müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Washington D.C'de bulunan tarihi Franklin School'un içinde konumlanacak olan müze Planet Word adını taşıyor. Projenin başında ise The New York Times yazarlarından Tom Friedman'ın eşi Ann B. Friedman bulunuyor.
 
 
Ziyaretçilerinin dil konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen müzenin ne tür bir konseptle yola çıkacağı ise henüz bilinmiyor.  Sadece İngilizce bilenlere değil, başka dilleri konuşanlara da hitap edeceği söylenen müze kapılarını 2019'da açacak.
 
(Ayrıntılı bilgi için Planet Word Museum)
 
 
 
 
 
 

Kaynak: The Atlantic
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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