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Dosya

				

					

					

						
    26-04-2018

						
Kedi gibi düşünmenin temel ilkeleri

						

						

							
							

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Stéphane Garnier’in çok satan kitabı Kedi Gibi, kedilere dair söylenmiş veciz sözler eşliğinde, bu nev-i şahsına münhasır varlıkların “hayat duruşları”yla bize yaşamımızda nasıl kılavuzluk edebileceğine ışık tutarken kedilerle bu dünyayı paylaşmanın keyfini de hatırlatıyor.
Kitaptan seçtiğimiz alıntılarla, Hemingway ve Mallarmé gibi isimlerin kedilerden nasıl ilham aldıklarına bakıyoruz.
 
 
Merakını hiç kaybetme
 
“Merak eğitimin temelidir ve eğer bana ‘merak kediyi öldürür’ derseniz ben de size sadece ‘o kedi asilce ölmüştür’ derim.” Arnold Edinborough

Dokunmanın önemine inan
 
“Kediler okşama biriktirmek için yaratılmış varlıklardır.” Stéphane Mallarmé
 
 
Başkalarının yargılarına çok takılma
 
“Kediler kimin kendilerini sevdiğini, kimin sevmediğini çok iyi bilirler ama düzeltmeye uğraşacak kadar kafaya takmazlar bunu.” Winifred Carrriere

Kendini olduğun gibi kabul ettirmeyi bil
 
“Kedi hiçbir işe yaramamayı bir izzet-i nefis meselesi olarak görüyor gibidir ama bu durum evde köpeğinkinden daha iyi bir yer için hak iddia etmesine engel değildir.” Michel Tournier


Sevdiklerinin esiri olma
 
“Eğer siz onun sevgisine layıksanız kedi sizinle dost olacak ama asla esiriniz olmayacaktır.” Théophile Gautier
 

Ne zaman dinlenmen gerektiğini bil
 
“Kedimi uyandırdığımda, kendisine tekrar uyuma fırsatı sunulmuş biri gibi minnettar bir havaya bürünüyor.” Michel Audiard


Güç düşkünlerinden uzak dur
 
“Kedileri seven insanlar güç ilişkilerinden kaçınırlar.” Annie Duperey
 
 
 
Her durumda eğlenmesini bil
 
“Kedimle oynarken onun benimle, benim onunla eğlendiğimden daha çok eğlenip eğlenmediğini kim bilebilir?” Michel de Montaigne


Dürüst ve dolaysız ol
 
“Kediler mutlak surette dürüsttür. İnsanlar şu ya da bu sebeple duygularını saklar ama kediler, hayır.” Ernest Hemingway


Sakin kal (yani çoğunlukla)
 
“Sakinlik fikri oturan bir kedide cisim bulur.” René Char
 
 
AB
 
 
 
Görseller (yukarıdan aşağıya): Gökçe İrten, Dilem Serbest, Gülce Baycık
 
						

						

						
						

							
							

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