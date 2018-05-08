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    08-05-2018

						
Yönetmenlerin zihnine açılan kitaplar

						

						

							
							

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Metis Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Nuri Bilge Ceylan Sineması: Türkiyeli Bir Sinemacının Hayal Gücü adlı kitabın edebiyat ve sinema arasında mekik dokuyanlara hatırlattığı bir şey var. Filmlerini kendi hayat bakışıyla mayalamasını bilen, her bir kamera hareketini kendi kaleminden çıkan bir söz gibi kullanan yaratıcı bir yönetmenin sinemasına bakmak ile bir yazarın külliyatına dalmak pek çok açıdan benzerlik taşıyor.
 


Graeme Gilloch, Craig Hammond ve Bülent Diken’in kaleme aldığı kitap, Nuri Bilge Ceylan sinemasını klasik Avrupa (özellikle Fransız, Alman ve Rus) düşüncesi, edebiyatı ve filmleri bağlamına oturtuyor. Üç yazar, sürekli bir diyalog halinde, Ceylan’ın filmlerini okumak için pek çok farklı disiplinden faydalanıyor.
 
 
Nuri Bilge Ceylan'ın hem yönetip hem de başrolde yer aldığı İklimler'den bir kare

Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi Ahlat Ağacı'yla bir kez daha bağımsız sinemanın en prestijli ödülü için Cannes Film Festivali’nde yarışacak. Ceylan, bugün başlayacak olan festivalde daha önce Kış Uykusu’yla Altın Palmiye’yi, Uzak ve Bir Zamanlar Anadolu’da ile de Büyük Jüri Ödülü’nü kazanmıştı.
 
Ahlat Ağacı için hazırlanan afişlerden biri
 


Yaratıcı yönetmen sinemasının nasıl bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğine ışık tutan Nuri Bilge Ceylan Sineması kitabı çıkmışken, Türkçede yayımlanan "yönetmen kitapları"ndan bir seçki hazırladık. 


1. Mühürlenmiş Zaman – Andrey Tarkovski
 

 
 

2. Haneke Haneke’yi Anlatıyor
 
 
 

 
3. Büyülü Fener – Ingmar Bergman
 
 


4. Hayatımın Filmleri – François Truffaut
 

 
 
 
5. Abbas Kiyarüstemi ile Sinema Dersleri
 
 

 
 

6. Godard Godard’ı Anlatıyor
 

 


7. Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney
 
 
 


8. Hitchcock Sineması
 


 
 

9. Kurbağa Yağı Satıcısı
 


10. İçsel Hayatların Sinemacısı
 

 


11. Sinematograf Üzerine Notlar
 
 

 
 
 
12. Sınırsız Arzu
 
 

 
 

13. Bir Charlie Chaplin Kitabı 
 
 

 


14. Benim Adım Kes – Ken Loach Söyleşileri
 
 


15. Sinema İçin Doğmuşum – Federico Fellini

 

 
 
 
16. Bir Luis Bunuel Kitabı
 
 



17. Sinemamızda Bir 'Auteur' Ömer Kavur
 
 

 

18. Reha Erdem Sineması – Aşk ve İsyan
 
 
 
 

19. Bir Tim Burton Kitabı
 
 
 


20. David Lynch

 
 
 
AB
 

 
 
						

						

						
						

							
							

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