Küçük Kadınlar bir mini diziyle dönüyor

Louisa May Alcott'ın Amerikan İç Savaşı sırasında yaşayan Meg, Jo, Beth ve Amy adlı dört kız kardeşin hikayesini anlattığı romanı Küçük Kadınlar bu kez bir mini diziyle tekrar gündemde.

Detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da Küçük Kadınlar'ın hikayesi 3 saatlik bir zaman dilimine yayılacağı biliniyor. Senaryo uyarlamasını ise Call The Midwife dizisinin de senaryosunu yazan Heidi Thomas kaleme alacak. "Günümüz seyircisine ulaşacak, kitabın sıkı hayranlarının beklentilerini karşılayacak ve bu klasik esere yeni bir oluşum sağlayacak bir uyarlama yapmayı umuyoruz," diyor Heidi Thomas.

Küçük Kadınlar geçmişten bugüne, yapımcıların en çok dikkatini çeken edebiyat eserlerinden biri. Roman, üçü BBC tarafından hazırlanan mini diziler olmak üzere;1917- 1994 seneleri arasında toplam dokuz kez sinemaya ya da televizyona uyarlanmıştı.





Kaynak: Huffington Post